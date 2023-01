Pizza birra e detersivo, la serata dei ragazzini in lavanderia

Attualità

Riccione

| 09:38 - 23 Gennaio 2023

I ragazzini mentre consumano la pizza all'interno della lavanderia.

L’ultima trovata di un gruppo di adolescenti per vincere la noia del weekend? Mangiare una pizza, ma non in casa o in un locale bensì tra i cestelli delle asciugatrici della lavanderia a gettoni. E’ successo venerdì notte nella lavanderia self service "Il Delfino" di via Sicilia a Riccione.



Il titolare, che è in grado di controllare la propria attività a distanza grazie a telecamere interne, si è accorto della presenza di questi gruppi di ragazzini che bivaccavano all'interno dell'attività. "Bisogna avere rispetto della proprietà e del lavoro altrui: dove sono i genitori? - si chiede il nostro lettore - all'interno del negozio abbiamo trovato cartoni di pizza e bottiglie vuote lasciate lì dopo aver consumato il pasto, utilizzando i tavoli a disposizione dei clienti per piegare i panni". Il titolare ha inviato una segnalazione al 347 8809485, il numero whatsapp di altarimini.it.



Dopo aver pasteggiato tra cestelli, lavatrici e asciugatrici, i ragazzi hanno anche messo mano alla macchinetta del caffé danneggiandola. Non è la prima volta che i locali della lavanderia vengono visitati da chi non ha alcuna intenzione di utilizzarli per il loro scopo. Il titolare della lavanderia ha intenzione di denunciare l'episodio ai Carabinieri fornendo anche tutte le immagini delle telecamere.