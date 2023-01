Giornata storica per Rimini: Nicolò Anselmi è il nuovo Vescovo

Attualità

Rimini

22:50 - 22 Gennaio 2023



Bagno di folla oggi (domenica 22 gennaio), nonostante la pioggia copiosa, per il neo vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, ufficialmente insediatosi al vertice della Diocesi di Rimini. Alle 15, davanti a una folla in piazza Cavour, Monsignor Anselmi ha ringraziato e sottolineato, nel suo discorso: “Ho imparato che la disoccupazione è veramente una tragedia. Mi impegnerò strenuamente perché tutti possano avere il loro posto nella società”. A prendere la parola, tra gli altri, il Vicario Maurizio Fabbri, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il Prefetto Rosa Maria Padovano e il precedessore di Monsignor Anselmi, Monsignor Francesco Lambiasi. Il corteo lungo Corso d'Augusto e via IV novembre si è concluso davanti al Tempio Malatestiano, luogo in cui è stata officiata la Messa solenne.



Monsignor Anselmi è l'undicesimo Vescovo di Rimini: nato a Genova il 9 maggio 1961, ordinato sacerdote il 9 maggio 1992 e Vescovo della Diocesi della sua città natale il 10 gennaio 2015.