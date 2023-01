Volley C femminile, Emanuel Riviera sbanca Bellaria: 0-3

Sport

Rimini

| 22:03 - 22 Gennaio 2023

Nella prima partita del girone di ritorno hurrà dell' Emanuel Riviera Volley Rimini contro il Gut Chemical Bellaria per 3-0 (23-25; 15-25; 13-25). Indisponibili le infortunate Fiorucci e la palleggiatrice titolare Catalano e non al meglio Sangoi oltre al libero Fabbri in ripresa dopo l’infortunio di tre mesi fa.

Coach Bazzocchi, dunque, si deve adattare con una squadra “corta” e inizia l’incontro inserendo in posto uno capitan Morettini, in linea d’attacco Orsi, Moras (la giovanissima palleggiatrice che sostituisce Catalano) e Magi, in posto 5 e 6, rispettivamente, Pasolini e Morelli, liberi Forlani ( in difesa) e Fabbri in alternanza in ricezione.

Balzani risponde con Palermo, Santini, Cantonucci Strada, Bergamini e Ceccarelli, libero D’Aloisio.

Durante il riscaldamento c’è da segnalare l’infortunio di una schiacciatrice del Bellaria alla quale facciamo i migliori in bocca al lupo con l’augurio che non sia nulla di grave e che presto possa ritornare sul campo da gioco.

A dirigere il gioco, la federazione manda due esperti arbitri, Tassinari di Rimini e Vandi di Viserba. L'equilibrio regna al PalaBim per tutto il set: si va avanti punto a punto con Strada per Bellaria che fa la differenza e con Morettini che controbatte per le ospiti. Mini break di Rimini che si posiziona in vantaggio 21-19. Coach Balzani chiede il primo time out ma non serve ai fini del punteggio: Bellaria rimane sotto di due punti, 24 a 22. Con un ennesimo tentativo Strada mette in campo il ventitreesimo punto che è l’inizio della girandola dei time out, prima Balzani sul 24 a 22, poi Bazzocchi (che dopo aver sostituito a metà set Morelli con Marconato, non vuole lasciare nulla al caso) sul punteggio di 24 a 23. Attacco vincente dell’Emanuel e si cambia campo sul 1 a 0 per le ospiti.

Si pensa al prosieguo dell’incontro in modo equilibrato, ma le papabili previsioni risultano vane: Bellaria da un colpo di coda e va in testa 10 a 9. Riviera reagisce e stacca un perentorio 4 a 0 (10-13). Va in battuta il centrale Pasolini che, con una serie di battute, mette in crisi la ricezione delle padrone di casa che, nel giro di pochi minuti, si ritrovano staccate di ben 10 lunghezze (12 a 22). Orsi a muro e la difesa prendono le misure a Strada che rallenta la sua marcia e sul 25 a 15 si cambia campo con l’Emanuel in vantaggio 2 a 0.

Il terzo set non cambia le situazioni: Riviera subito avanti 5 a 1, Bellaria commette vari errori, in ricezione subisce le battute di Magi, Pasolini e Morettini; in attacco Orsi, Morettini, Marconato e la rientrante Morelli finiscono l’opera con le loro schiacciate. La Gut Chemical si arrende e non riesce più a riprendere il gioco in mano e con un perentorio 25 a 13 termina set e partita in favore del Riviera che rafforza il terzo posto in classifica grazie anche alla parziale sconfitta del Cattolica, prossima gara casalinga dopo la pausa per le finali di Coppa Italia.

Menzione anche per la giovane Nicole Moras (palleggiatrice) che dopo un inizio nervoso e titubante, si è ben comportata in regia e pure in difesa.



EMANUEL RIVIERA: Moras 1, Orsi 12, Morelli 4, Morettini 15, Magi 8, Pasolini 7, Marconato 5. Liberi Forlani e Fabbri. N.E.: Sangoi e Del Rosso

NOTE: Ace: Riviera 12 – Bellaria 5. B.s.: Riviera 4 – Bellaria 8. Muri: Riviera 5 – Bellaria 5. Attacchi punto: Riviera 35 – Bellaria 26. Errori: Riviera 10 – Bellaria 17. Riviera: attacco 42% - ricezione 80%

Arbitri: Tassinari e Vandi