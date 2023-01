Volley A2 femminile, pr l'Omag-MT vittoria da tre punti

Sport

Voleva una risposta il coach della Omag-MT Barbolini. Il tecnico auspicava ad una prova di personalità da parte della sua Omag-Mt dopo l’uscita dalla Coppa. E la risposta è puntualmente arrivata, con le marignanesi che si sono sbarazzate del Sant’Elia - un'avversaria che cercava punti salvezza - con un autorevole 3-0.



Contro le frusinati la OMAG-Mt impiega un po' a sciogliersi, a trovare il proprio gioco e il Sant’Elia ne approfitta per tenere la testa avanti. Quando il pallone comincia a scottare, però, la reazione è veemente. Caforio e compagne recuperano dal 23-20 e si aggiudicano il primo parziale. Poi per le romagnole è tutta discesa. Un 'pieno' che serve eccome all'Omag-MT, attualmente seconde in solitaria a quota 31.



Coach Enrico Barbolini intervistato a fine match: "Le aspettative per noi erano di vincere. Giocare praticamente è un'altra cosa, soprattutto in questo periodo con qualche assenza e la coppa. Sapevamo che dovevamo stare lì con la testa e abbiamo perso qualche punto di troppo in situazioni un po' banali. Però, devo dare onore alla mie ragazze, perché stiamo anche provando delle cose per fare un ulteriore salto di qualità. E quando provi c’è sempre il rischio di commettere qualche errore. In ogni caso tutto bene, il risultato va bene e alla fine siamo contenti“