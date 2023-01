Calcio Eccellenza, Savignanese a punto sul campo del Masi Torello (1-1)

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:05 - 22 Gennaio 2023

Termina in parità la sfida sul campo del Masi Torello (1-1). Una gara di sacrificio per la Savignanese che ha fallito un rigore e colpito una traversa, ma ha giocato in dieci uomini tutta la seconda frazione di gioco.



Al 13′ rigore per la Savignanese, ma Pacchioni viene ipnotizzato da Campi. Il Masi si fa vedere con Fregnani di testa, i romagnoli contengono e sulla ripartenza Sarto commette fallo e viene ammonito. La gara è sempre molto accesa ed al 32′ Tola colpisce la traversa. La rete è nell’aria ed al 34′ Valesani mette nella propria porta il cross di Cassani. Nel finale di tempo Savignanese in dieci per il doppio giallo a Nicolini.



Il Masi prova ad approfittare della superiorità numerica, ma la difesa gialloblù è ben guidata da Fusconi. Al 63′ i locali colpiscono una traversa su corner. Spinge la formazione di Rambaldi che pareggia con Fregnani (69′). Nel finale le squadre si scontrano a viso aperto, ma nessuna prende il sopravvento.



Il tabellino

Masi Torello: Campi, Maneo (46′ Catozzo), Franceschini, Valesani, Sarto, Quarella (80′ Franceschini), De Angelis, Fregnani, Lolli (46′ Mangherini), Vanzini (88′ Castelli), Cazzadore. A disp: Battara, Castelli, Catozzo, Mangherini, Franceschini, Saugo, Vallesani. All Rambaldi



Savignanese: Fusconi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo, Onofri, Nicolini, Cassani, Pacchioni, Tola, Vitalino (77′ Possenti) A disp: Papi, Stacchini, Battistini, Mazza, Dhamo, Possenti, Franchini, Farabegoli, Sberlati. All Montanari



Reti: 34′ Valesani (aut), 69′ Fregnani



Note. Ammoniti: Maneo, Sarto. Espulso: Nicolini