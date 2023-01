Volley D femminile, Titan Services sconfitta dalla capolista Portuali Ravenna

Sport

| 17:48 - 22 Gennaio 2023

Dalla partita contro la capoclassifica Portuali Ravenna giocatasi sabato 21 gennaio al Pala Casadei, non ci si aspettava di certo una vittoria ma una prestazione che lasciasse intravvedere qualche passo in avanti da parte della Titan Services (3-0, 20/25 14/25 18/25).



“Devo dire che nel primo e nel terzo set abbiamo fatto cose buone e spero che questi due set siano il punto di partenza per un campionato giocato con più attenzione – E’ il commento di Wilson Renzi, coach delle sammarinesi, a fine partita. – Peccato per il secondo set che abbiamo perso male concatenando errori in sequenza, cosa che sarebbe da evitare. Però va detto che la Portuali è una squadra che ci è superiore in esperienza e con tanta qualità tecnica in attacco e difesa. E’ una sconfitta che ci può stare se la faremo fruttare”.

Con questo match si chiude il girone d’andata del campionato di serie D femminile. La Titan Services tornerà sul parquet di Serravalle sabato 4 febbraio per affrontare lo Junior Coriano.



Titan Services. Tura 3, Ghinelli 13, Menicucci 1, Esposito 3, Bernardi, Rossi 4, Pasolini (L), Casadei 4, Lazzari, Ricciotti 14. N. E.: Filippi, Bizzocchi. All. Wilson Renzi.



Classifica. Portuali Ravenna 34, Figurella Rimini 29, Fulgur Bagnacavallo 28, Fenix Faenza 25, Junior Coriano 23, Idea Volley Santarcangelo 22, Longiano Volley 20, Unica Volley Rimini 18, Titan Services 10, Stella Rimini 9, Teodora Ravenna 8, Viserba Volley 8, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services – Junior Coriano. Sabato 4 febbraio alle 18.30 a Serrravalle.