Fiamme in fiera a Rimini: a fuoco un compattatore di rifiuti. FOTO e VIDEO

Cronaca

Rimini

| 16:46 - 22 Gennaio 2023

Squadre dei Vigili del fuoco di Rimini sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha coinvolto un compattatore di rifiuti nella fiera. In questi giorni è in corso il Sigep, e i padiglioni sono molto frequentati.



Si tratta di un contenitore di rifiuti che si trova nel perimetro dell'area della fiera, ma non adiacente ai padiglioni. L'origine del rogo è al vaglio degli inquirenti: potrebbe trattarsi di un mozzicone di sigaretta o di un mal funzionamento elettrico della pressa. L'operazione di messa in sicurezza vede ancora all'opera gli uomini del comando di Rimini sul posto da qualche ora, visto che nella prima fase hanno dovuto svuotare il compattatore, poi estinguere le fiamme.