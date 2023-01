Rimini Calcio, Santini evita il quarto ko di fila. A Olbia è 1-1

Sport

Rimini

| 16:30 - 22 Gennaio 2023

Santini ALTARIMINI.



Il Rimini rischia il quarto ko di fila, sul campo dell'Olbia, ma si salva all'86' grazie a Santini. Nel finale i biancorossi spingono alla ricerca del raddoppio e in una decina di minuti si rivedono sprazzi della squadra brillante di inizio stagione. I biancorossi erano passati in svantaggo al 69' complice una grande giocata di Ragatzu, favorito da un'opposizione troppo leggera da parte degli avversari. La squadra di Gaburro può però reclamare per un rigore non fischiato a Santini al 44' per fallo di Emerson apparso netto.



GALEOTTI 6: il tiro di Ragatzu era chirurgico, per il resto impegnato solo in un paio di uscite fuori area.

LAVERONE 5.5: sprazzi del vero Laverone nel finale, dopo una partita ordinaria macchiata però dallo spazio concesso a Ragatzu sul gol.

PIETRANGELI 6: di testa le prende tutte, ma non manca qualche vistoso errore tecnico, in particolare un rinvio addosso a un avversario e una svirgolata da brivido, con successivo contatto in area tra Nanni e Panelli.

PANELLI 6.5: tra i migliori, negli ultimi venti minuti si fa sentire sulla trequarti con un paio di anticipi, per alzare il baricentro della squadra. Cerca il pallone e imposta. Peccato per il gol sbagliato all'80'.

HAVERI 6: guadagna la punizione del gol. Il merito sono principalmente due belle diagonali difensive. In avanti non si è visto tantissimo. Segnali comunque incoraggianti anche da lui.

DALCARRO 6: ha bisogno di rifiatare un po', non è il Delcarro dominante della prima parte di stagione, anche se la sua fisicità è sempre importante per il Rimini.

TANASA 5.5: come Laverone, concede troppo spazio a Ragatzu sul gol. I limiti tecnici emergono anche di fronte al giovanissimo centrocampo avversario.

TONELLI 6: un bel pallone in profondità per Rossetti, il lancio su Santini in area di rigore. Sprazzi del miglior Tonelli. In ripresa.

ROSSETTI MATTIA 5.5: non capitalizza una buona ripartenza, né una palla sfuggita a Sposito. Fisicamente vivo, darà il suo contributo nelle prossime partite.

VANO 5.5: fisicamente sembra in ripresa, si concede anche un bel dribblig su Bellodi. Ma rimedia l'ennesimo cartellino giallo e non trova gloria in fase di tiro.

SANTINI 6.5: un gol facile che lo ripaga di un rigore apparso netto non fischiato a suo favore.

MENCAGLI 5.5: il suo recupero è una bella notizia, anche se la difesa dell'Olbia gli concede poco spazio.

GABBIANELLI 6.5: carbura come un diesel (però entra con il piglio e l'aggressività giusti) e nell'ottimo finale del Rimini c'è tutta la sua qualità. Conquista punizioni interessanti che pennella con il suo mancino. Peccato per quella da posizione centrale che poteva sfruttare meglio.

PASA 6: dei tre subentrati nei minuti finali è quello con più piglio, un paio di passaggi smarcanti e anche il giusto vigore.

BIORDI e ROSSETTI MATTEO s.v.

All. GABURRO 6: nel finale si son visti sprazzi del vero Rimini. Tuttavia la sua squadra è ancora convalescente. Il gol di Santini ha probabilmente salvato la sua panchina.



Olbia - Rimini 1-1



OLBIA (3-4-1-2): Sposito - Brignani, Emerson, Bellodi - Arboleda (93' Konig), Incerti, Zanchetta, Travaglini - Ragatzu - Sueva (57' Fabbri), Nanni (85' Babbi).

In panchina: Di Giorgio, Van Der Want, Gabrieli, Secci, Occhioni, Palesi, Sanna, Boganini, Contini.

All. Occhiuzzi.

RIMINI (4-3-2-1): Galeotti - Laverone, Pietrangeli, Panelli, Haveri - Delcarro (78' Biondi), Tanasa (78' Pasa), Tonelli (73' Rossetti Matteo) - Rossetti Mattia (64' Gabbianelli), Santini - Vano (63' Mencagli).

In panchina: Zaccagno; Tofanari, Allievi, Gigli, Regini; Accursi.

All. Gaburro.



ARBITRO: Mirabella di Napoli.

RETI: 69' Ragatzu, 86' Santini.

AMMONITI: Sueva, Vano, Delcarro, Rossetti Mat., Fabbri, Travaglini, Emerson.

NOTE: recupero 1'pt, 5' st.