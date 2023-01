Meteo: ancora maltempo, ma lo Scirocco farà alzare la quota neve

Attualità

Rimini

| 14:38 - 22 Gennaio 2023

Neve a Pennabilli PICCININI.



Prosegue l’instabilità che ha caratterizzato gli ultimi giorni sul riminese, con precipitazioni diffuse e anche abbondanti nelle aree interne, con la neve che si porterà da quote pianeggianti fino ad altitudini via via più elevate a causa dell’afflusso di aria più mite da Sud-est.





Emissione del 22/01/2022 ore 15:00



Lunedì 23 Gennaio

Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza coperto. Precipitazioni deboli-moderate a carattere diffuso tra notte e mattino. Nel corso del giorno i fenomeni tenderanno a concentrarsi sulle aree interne e andranno ad esaurirsi nel corso delle ore serali. Iniziali fenomeni di pioggia mista a neve fin sulla pianura e lungo la costa, quota neve in aumento nel corso del giorno fin sui 600/800 m a causa di un richiamo di aria più mite.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, fino a -2/-4°C sui rilievi e fino a +0/2°C su pianura e costa. Massime in lieve aumento, fino a +5/6°C su pianura e costa.

Venti: deboli-moderati in prevalenza dai quadranti orientali, raffiche localmente anche forti, fin sui 60/70 km/h.

Mare: da molto mosso ad agitato, specie al largo.

Attendibilità: media.



Martedì 24 Gennaio

Stato del cielo e precipitazioni: nuvoloso o molto nuvoloso al mattino, coperto dal pomeriggio. Precipitazioni in generale assenti al mattino, deboli e intermittenti tra pomeriggio e sera, quando tenderanno a concentrarsi sulle aree interne. Neve oltre i 1000m di quota.

Temperature: in generale aumento, con minime comprese tra i -1/+1°C dei rilievi e i +3/4°C della pianura. Massime fino a +7/9°C su pianura e costa.

Venti: deboli da Nord-Ovest, in rotazione da Nord-Est con intensità fino a moderata in costa in serata.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.









Mercoledì 25 Gennaio

Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso o coperto al mattino, maggiori schiarite nel corso del giorno, specie in pianura, con cielo in prevalenza nuvoloso. precipitazioni assenti ad eccezione di deboli piovaschi sui rilievi, nevosi oltre i 1000/1100 m di quota.

Temperature: stazionarie, con minime comprese tra +0/+4°C e massime fino a +7/9°C.

Venti: deboli-moderati dai quadranti occidentali al mattino, in rotazione da Nord-Est al pomeriggio.

Mare: da mosso a molto mosso.

Attendibilità: media.

LINEA DI TENDENZA: nel periodo 26-28 Gennaio prevarranno condizioni di generale variabilità atmosferica sul riminese, con maggiori momenti soleggiati alternati a isolate precipitazioni. Temperature in nuovo calo, su valori al di sotto della media del periodo.