Calcio D, Sammaurese ko in casa contro la Bagnolese (0-2)

Sport

San Mauro Pascoli

| 14:30 - 22 Gennaio 2023





Dopo quattro pareggi consecutivi si ferma la striscia della Sammaurese, superata tra le mura amiche del Macrelli dalla Bagnolese reduce da cinque ko di fila (0-2). Una gara in cui gli uomini di Martini hanno creato, ma non sono riusciti ad essere incisivi in fase realizzativa.



Merlonghi in evidenza con due conclusioni, ma a segnare sono gli ospiti al 30′ con Vezzani. Al 44′ grossa chance per Benedetti che calcia addosso al portiere. Nella ripresa Piretro è bravissimo a salvare il risultato su un tiro a botta sicura (60′). Poco dopo doppia occasione per Casadio, Auregli si supera. Nel finale spinge la Sammaurese e Cremonini sfiora il palo. Gli spazi sono più ampi e la Bagnolese ne approfitta raddoppiando a 3′ dalla fine con Ferrara. Mercoledì di nuovo in campo, sfida con la Correggese.



Il tabellino



SAMMAURESE (4-3-3): Piretro; Masini, Benedetti, Maggioli Clemente, Grbic (7′ st Bolognesi); Scarponi (18′ st Maltoni), Gaiola, Tamai (1′ st Casadio); Bonandi (32′ st Cremonini), Merlonghi, Grassi (18′ st Barbatosta). A disposizione: Zavatti, Manfroni, Zaghini, Vallocchia. Allenatore: Martini.



BAGNOLESE (4-3-3): Auregli; Ghizzardi, Bertozzini, Cocconi, Marco Saccani; Bruno, Vezzani, Quitadamo; Pio Ferrara (50′ st Palma), Salvatore Ferrara (43′ st Uni), Tzvetkov (48′ st Riccelli). A disposizione: Giaroli, Marani, Capiluppi, Romanciuc, Parracino, Savino. Allenatore: Gallicchio.



ARBITRO: Lotito di Cremona (Laura Gasparini di Macerata e Domenella di Ancona).



RETI: pt 30′ Vezzani; st 42′ Salvatore Ferrara.



NOTE: pomeriggio piovoso ed abbastanza freddo con terreno di gioco pesante. Spettatori: 200 circa. Ammoniti: Pio Ferrara, Bertozzini e Quitadamo della Bagnolese. Angoli: sei a quattro per la Sammaurese. Recuperi: 1′ pt e 7′ st.