Calcio, rinviata la Seconda O. In Prima si giocano solo due partite

Sport

Rimini

| 14:12 - 22 Gennaio 2023



La FIGC Delegazione provinciale di Rimini ha deciso di rinviare, per neve e maltempo, anche le partite del campionato di Seconda Categoria. Sabato era arrivato il rinvio di tutte le gare di Terza Categoria e dei campionati giovanili provinciali.



In PROMOZIONE negli anticipi Bakia - Bellaria 2-1 e Meldola-Cervia 0-3. Rinviata Gambettola-Torconca.



In PRIMA CATEGORIA dove nell'anticipo il Bellarivba ha vinto in trasferta a San Loerenzo per 3-2 dopo esere andato sotto 2-0, rinviata Perticara - Gatteo. Sono state rinviate: Asar - Delfini, Mondaino - Rumagna, Riccione-Superga e Villamarina-Bagnese. Si giocano Accademia Marignanese - Sala e Morciano-Roncofreddo.