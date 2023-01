Basket C Silver, gli Angels dominano il FGifo Imola (103-56)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:29 - 22 Gennaio 2023

Foto Aldo Sgroi.

Grande vittoria per il Basket Santarcangelo nella prima giornata di ritorno contro la Grifo Imola, in un Pala SGR caldo e sempre pronto a incitare i propri giocatori.

Partita che parte ad alto ritmo, con Rivali che si prende subito la cabina di regia e smista assist ai compagni. Imola si dimostra squadra insidiosa e ricuce il gap a fine primo quarto di 10 punti (22-12).



Nei primi minuti del secondo periodo, la tensione e l’agonismo, sporcano un po’ la partita. Le percentuali dei ragazzi in campo si abbassano. Coach Bernardi è bravo a riprendere le redini dei ragazzi e i clementini trovano in Macaru punti preziosi per dare un importante stacco alla partita. Si rientrata negli spogliatoi sul più 17 (47-30).

Dopo l’intervallo gli Angels scendono in campo più agguerriti e concentrati: una maggiore attenzione difensiva e le incursioni in contropiede di Bedetti e di uno trascinante Ilia, fanno alzare in piedi tutto il Pala SGR, portando Santarcangelo sul consistente più 22 (69-47).

Nell’ultimo quarto gli Angels inseriscono la sesta marcia: Rossi prende in mano la difesa giallo-blu, mentre il duo Buzzone – Pesaresi fa sognare i tanti bambini presenti con le loro triple. Le accelerate di Bonfè sul finale, regalano la ciliegina finale ad un’ottima prestazione dei nostri ragazzi.

Prossimo appuntamento in casa sabato 4 febbraio contro la capolista imbattuta Correggio ma prima un’ostica trasferta bolognese contro Omega sabato prossimo.



Il tabellino

Dulca Santarcangelo - Grifo Imola 103-56



Dulca Santarcangelo: Rossi 9, Mulazzani 6, Mari 8, Macaru 13, Pesaresi 10, Saltykov 16, Bedetti 15, Buzzone 13, James 8, bonfè 7, Rivali, Lombardi. All. Bernardi Ass. Evangelisti; Miriello.



Grifo Imola: Fussi 13, Calzini 18, Giovannelli 1, Pirazzini 2, Creta 2, Piazza 5, Syla 2, Conti 3, Marabini 8, Bottau. All. Creti



Parziali: 22-12, 47-30, 69-47