Basket C Silver, Titans sgambettati in casa dall'Urbania (68-73)

Sport

Repubblica San Marino

| 12:21 - 22 Gennaio 2023

Per Dini 13 punti.

E' Urbania a spuntarla al termine di un match difficile e combattuto. La squadra marchigiana viola il Multieventi e consolida il secondo posto in classifica grazie a questo successo arrivato nella prima giornata del girone di ritorno. Per i Titans un ko dopo un match in saliscendi e contro un avversario decisamente di alto livello.



LA CRONACA. Parte subito forte Urbania con due triple di Baldassarri e l’appoggio di Di Coste, con i Titans a muovere il punteggio grazie a Gamberini e poi a Fusco e Macina (tripla allo scadere). Ospiti in ogni caso avanti nel punteggio senza però dare lo strappo (11-16 al 10’). Nel secondo quarto l’EA Titano produce gran basket, aggancia e sorpassa. Dopo gli 11 punti del primo quarto ne arrivano 25, con Macina a iniziare con cinque in fila, Fusco che lo segue e il finale targato Gamberini e Dini. L’EA Titano fa gara di testa e all’intervallo è in buona posizione sul 36-32.



Di ritorno dagli spogliatoi sono Matteucci e Baldassarri a permettere a Urbania aggancio e sorpasso, con canestro e libero aggiuntivo di Raschi a riportare tutto in parità a quota 50 al 30’. È ancora Andrea con un canestro da tre punti a mandare avanti i Titans in apertura di quarto periodo, ma Urbania piazza un break di 9-0 che ribalta tutto. I biancazzurri provano a rientrare ancora, ma è sempre più difficile e Altieri trova i canestri che permettono agli ospiti di mantenere il vantaggio. Non è però finita. Il cuore Titans batte ancora forte ed è Raschi a scrivere -1 con una tripla in transizione a 31” dalla sirena (68-69). I possessi finali però sono favorevoli a Urbania: Altieri segna due liberi, la tripla dell’EA non entra ed è Baldassarri a chiudere ancora dalla lunetta. Finisce 68-73.



Il tabellino

EA TITANO – PALL. URBANIA 68-73



TITANO: Borello, Palmieri 8, Gamberini 15, Macina 15, Fusco 8, Frattarelli, Guida, Dini 13, Raschi 9, Zanotti. All.: Rossini.



URBANIA: Myers 2, Pentucci 3, Baldassarri 19, Di Coste 12, Altieri 15, Spagna, Fabbri 9, Marcantognini 3, Matteucci 14, Tancini 5. All.: D'Amato.



Parziali: 11-16, 36-32, 50-50, 68-73.