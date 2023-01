Calcio: neve, salta la partita tra Victor San Marino e Pietracuta

Sport

Repubblica San Marino

| 09:41 - 22 Gennaio 2023

Il campo da calcio di Acquaviva innevato.





La copiosa nevicata iniziata ieri (sabato 21 gennaio) ha provocato il rinvio della gara, valevole per il girone B di Eccellenza, tra San Marino e Pietracuta. L'impianto di Acquaviva infatti è stato ricoperto da una coltre nevosa: si è optato così per il rinvio a data da destinarsi.



Si fermano dunque i rossoblu allenati da Fregnani, che nelle ultime otto partite hanno totalizzato sei vittorie e due pareggi. L'ultima sconfitta risale al 13 novembre, quando il Pietracuta venne battuto di misura 3-2 sul campo del Bentivoglio. Ora la squadra riminese, con 30 punti, ha un margine rispettivamente di 8 e 9 punti sulle due squadre attualmente ai playout, Sant'Agostino e Classe.



Il Victor San Marino è invece primo in classifica con 51 punti, inseguito a -3 dal Russi.