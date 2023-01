Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:21 - 24 Gennaio 2023

Auto nel fosso.

Al volante ubriaco è finito nel fosso col la sua auto in via Bellaria Santarcangelo 2100: protagonista dell’incidente un 75enne denunciato, la notte tra venerdì e sabato scorsi, dalla Polizia Locale che ha registrato nell’uomo un tasso alcolemico tre volte oltre il limite consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.