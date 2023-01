Pioggia, vento e neve: nel riminese oltre 50 interventi in 48 ore per i vigili del fuoco

Cronaca

Rimini

| 09:27 - 22 Gennaio 2023

Una pianta caduta in via Sacramora.

Una cinquantina di interventi per piante e rami caduti e anche per il ripristino dell’energia elettrica. La scorsa notte il maltempo ha colpito l'intera provincia. E' stata una nottata intensa e di super lavoro per i Vigili del fuoco di Rimini con il supporto della Protezione civile. Gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi, rami dalle sedi stradali e insegne. Ancora in corso questa mattina (22 genniao) diversi interventi. A causa del forte vento l'autostrada A14 è stata chiusa al transito di telonati, furgonati e caravan nel tratto verso Bologna. Nell'entroterra si sono invece scesi fiocchi di neve, con la coltre bianca che a Perticara di Novafeltria è arrivata fino a 20 centimetri.