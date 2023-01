Calcio RSM, Cosmos e Tre Fiori non sbagliano, la neve ferma La Fiorita

Sport

Repubblica San Marino

| 19:53 - 21 Gennaio 2023

Il gol di De Falco su rigore (foto FSGC).





La prima giornata di ritorno del Campionato Sammarinese BKN301 è stata decisamente condizionata dalle abbondanti precipitazioni nevose che sin da ieri sono cadute sulla parte alta del Titano. Rinviata infatti a data a destinarsi la sfida tra Cailungo e la capolista Fiorita, inizialmente prevista per oggi pomeriggio sul campo di Fiorentino.

Le uniche partite che si sono giocate come da programma sono state Murata-Cosmos – svoltasi ieri sera a Dogana – e Tre Fiori-Faetano alle 15 ad Acquaviva.



Andando in ordine cronologico, la squadra di Nicola Berardi non sbaglia e trova tre punti importanti per proiettarsi momentaneamente al primo posto della classifica. I gialloverdi si impongono per 3-2 su un Murata che si è svegliato troppo tardi. Il Cosmos inizia al meglio e la sblocca al quarto d’ora con Lorenzo Nisi, bravo di testa ad insaccare dopo l’assist di Prandelli. Lo stesso bomber gialloverde è protagonista alla mezz’ora con il raddoppio sempre di testa dopo la pennellata dalla sinistra di Zulli. Il tris del Cosmos arriva nella ripresa e porta ancora la firma di Prandelli, sempre più capocannoniere del campionato con 10 reti, che sfrutta il perfetto cross di Pastorelli e nuovamente di testa batte implacabilmente Terenzi. Il Murata però come detto si sveglia tardi perché al 84’ la riapre con Ura dopo il buon suggerimento di Comuniello poi qualche minuto dopo arriva anche la rete di Ferrario per il 2-3. Ma non basta ai bianconeri ad evitare l’ennesima sconfitta.

Vittoria preziosa anche per il Tre Fiori che questo pomeriggio si è imposto di misura sul Faetano. Vantaggio della squadra di Andy Selva poco prima del quarto d’ora quando Gjurchinoski lascia partire un potente tiro dalla distanza che sorprende Porcellini. Il Faetano non demorde e poco dopo la mezz’ora trova il pari grazie a Gatti che sfrutta l’assist del compagno Composto e batte Semprini da dentro l’area.

Nella ripresa il Tre Fiori spinge alla ricerca del nuovo vantaggio e lo trova al 69’ quando De Falco cade sul contatto in area con Porcellini: per l’arbitro è rigore, che lo stesso capitano gialloblu trasforma per il fondamentale 2-1. Il Tre Fiori dunque vince e resta in scia del Cosmos.

In serata previste altre due gare degli anticipi: Virtus-Domagnano si gioca infatti alle 18:30 ad Acquaviva mentre Folgore-Libertas è in programma a Dogana al medesimo orario.



Domenica Juvenes-Dogana – Fiorentino si giocherà alle ore 15:30 sul campo di Dogana

e alle 19 San Giovanni – Pennarossa .