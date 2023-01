Sigep: il gelato made in Italy sbarca in Cina

Attualità

18:27 - 21 Gennaio 2023

Il Sigep sbarca in Asia. Il salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione e caffè di Italian exhibition group, la cui 44/a edizione è stata inaugurata oggi alla fiera di Rimini, vedrà una sua declinazione cinese dal 10 al 12 maggio a Shenzhen. "Abbiamo consumi in crescita in tanti Paesi, in particolare gli Stati Uniti, ma l'ambizione e la mission" è quella "di portare questi settori a crescere ancora di più fuori dall'Europa, sicuramente in Occidente, ma anche in Asia", ha detto l'amministratore delegato di Ieg Corrado Peraboni a margine dell'inaugurazione della manifestazione. "A maggio saremo lì, a Shenzhen, proprio per cercare di far apprezzare sempre di più il gelato artigianale italiano rispetto a quello industriale che in quel Paese è ancora prevalente". Sigep è una manifestazione "che nel settore del dolce e del gelato rappresenta la parte artigianale, quindi quella che è il cuore del made in Italy", ha sottolineato.