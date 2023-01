Nuovi presidente e direttivo per la Società di studi storici per il Montefeltro

Attualità

Novafeltria

| 16:52 - 21 Gennaio 2023

A sinistra il neo Presidente Valenti e a seguire il Presidente uscente e tutti i consiglieri.



La Società di studi storici per il Montefeltro, nell'assemblea tenutasi a San Leo il 18 dicembre scorso, ha rinnovato il consiglio direttivo nelle persone dei soci Alessandro Marchi, Lidia Maggioli, Carlo Colosimo, Luca Giorgini e Lorenzo Valenti. Quest’ultimo è stato indicato dal Direttivo quale Presidente per i prossimi quattro anni.



Fondata nel lontano 1970, la Società, che vanta numerosissime pubblicazioni edite nel corso di un cinquantennio, ha svolto una pregevolissima attività di alto profilo scientifico per lo studio di carattere storico di una regione complessa e periferica come il Montefeltro.



Il Presidente uscente Roberto Monacchi, a capo dell'Associazione per ben nove anni, nel corso dell'assemblea ha ricordato l’intensa attività svolta, pur tra difficoltà di ordine finanziario e gestionali comuni a tante associazioni che operano su base volontaria, per la salvaguardia dei beni culturali e per la conoscenza, la valorizzazione e la promozione dei luoghi, dei personaggi e della storia locale.



Il nuovo Consiglio direttivo continuerà sulla scia degli impegni già presi, cercando di recuperare alla Società vecchie adesioni e incoraggiandone di nuove, soprattutto fra giovani studiosi, promuovendo attività interne come la digitalizzazione di molte delle pubblicazioni esaurite e da più parti richieste e raccogliendo le varie sollecitazioni che provengono dal territorio.



Fra i primi appuntamenti pubblici previsti la presentazione della rivista "Studi montefeltrani", n. 35 già in corso di stampa che si terrà in vari comuni del feretrano.