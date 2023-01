Tanta neve in arrivo nell'entroterra di Rimini: accumuli dai 30 ai 60 cm

Attualità

Novafeltria

21 Gennaio 2023

Domani (domenica 22 gennaio), come riporta l'ultimo editoriale di Centro Meteo Emilia Romagna, sarà una giornata caratterizzata da forte maltempo sul territorio riminese. C'è un' allerta meteo della protezione civile e c'è all'orizzonte una giornata che potrebbe regalare decise sorprese sul fronte neve. Essa infatti scenderà a quote basse con accumuli particolarmente sostanziosi: "Gli accumuli saranno crescenti, ci potranno essere accumuli dai 30 ai 60 cm di neve fresca - evidenzia Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna - mentre sulle aree pianeggianti e costiere sarà prevalenza di pioggia, anche se non si escludono episodi di pioggia mista a neve o temporanee nevicate senza accumulo durante i rovesci più intensi". Il tutto causato dalla "risalita di un vortice depressionario nel corso della prossima notte, con intensa ventilazione a rotazione ciclonica, con raffiche fino a 80-100 km/h, forse qualcosa di più su costa e mare", evidenzia Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



Una giornata di maltempo, destinata ad esaurirsi solo nella serata di domani (domenica 22 gennaio), ma sarà una brevissima tregua: "L'instabilità riprenderà lunedì, con quota media in leggero rialzo, a fine lunedì sera sui 500-600 metri. Ma a fine evento nell'entroterra c'è possibilità di superare il metro di neve fresca", chiosa Antonioli.