Villa Verucchio, accoltella il vicino perché bestemmiava

Cronaca

VillaVerucchio

| 13:24 - 21 Gennaio 2023

Foto di repertorio.





Accoltellamento ieri sera (venerdì 20 gennaio) in un condominio di Villa Verucchio. Un 31enne, pare affetto da problemi psicologici, ha ferito in maniera lieve un vicino di casa di 41 anni. A far scattare la rabbia incontrollabile del 31enne motivi banali al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme al personale del 118: dai primi riscontri la rabbia dell'aggressore sarebbe stata scatenata da alcune bestemmie pronunciate dal 41enne. Quest'ultimo non è in pericolo di vita: si tratterebbe infatti di ferite superficiali, per cui gli inquirenti procedono per il reato di lesioni.