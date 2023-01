Allerta meteo per domenica 22 gennaio, raffiche di vento fino a 88 km/h

Attualità

Rimini

| 12:37 - 21 Gennaio 2023

Mare di Rimini in burrasca GIACOMINI.



La Protezione civile regionale dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "arancione" per vento, stato del mare e criticità costiera e "gialla" per criticità idraulica e idrogeologica.



Nella giornata di domenica 22 gennaio è previsto un aumento della ventilazione nord-orientale con intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) sul settore costiero e sui crinali appenninici, con intensità più elevate sul settore romagnolo dove potranno raggiungere intensità di burrasca forte (74-88 Km/h). Il mare risulterà molto mosso sotto costa e fino a agitato al largo con altezza dell'onda fino a 4 metri. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare fenomeni di dissesto, erosione e/o ingressione marina. Nelle aree collinari, dove l'allerta meteo è per le abbondanti nevicate attese, si potranno verificare localizzati fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, in particolare dei torrenti minori. La raccomandazione è di assicurarsi di non lasciare finestre aperte e di prestare attenzione a strutture in esterno, gazebo e quant'altro possa essere soggetto al vento.