Calcio, Sampierana-Novafeltria rinviata per neve a mercoledì 1 febbraio (20,30)

Sport

Rimini

| 11:27 - 21 Gennaio 2023



Primi rinvii per neve. In Promozione, la partita di domenica Sampierana - Novafeltria è stata rinviata. Già fissato il recupero: si giocherà mercoledì 1 febbraio alle ore 20,30



La Delegazione Provinciale di Rimini della FIGC ha deciso di rinviare tutte le partite di Terza Categoria Rimini e dei campionati giovanili provinciali in calendario nel fine settimana, a causa delle previsioni meteo e della neve caduta nell’entroterra. Invece si disputeranno le partite di Prima e Seconda Categoria.



CAMPIONATO SAMMARINESE



CAILUNGO – LA FIORITA Rinviata a data da destinarsi



VIRTUS – DOMAGNANO Oggi (sabato 21) ore 18:30 Stadio di Acquaviva (inizialmente prevista per le ore 15:00 a Domagnano)



FAETANO – TRE FIORI programma invariato (si gioca oggi alle 15:00 allo Stadio di Acquaviva)



Ricordiamo inoltre che la sfida tra FOLGORE e LIBERTAS si giocherà sempre questa sera alle ore 18:30 sul campo di Dogana