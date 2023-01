Rimini, in casa aveva il ‘mercatino’ dello spaccio e armi: in manette 60enne

Cronaca

10:12 - 21 Gennaio 2023

Le armi in possesso dell'arrestato.

E’ finito in manette un sessantenne riminese, già conosciuto agli investigatori, gravato da precedenti di polizia in materia di armi e stupefacenti, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante le indagini gli agenti hanno scovato nella sua abitazione un vero e proprio “mercatino” in cui vendeva stupefacenti di svariate tipologie: hashish, marijuana, anfetamina, MDMA e farmaci oppiacei, che sottoposti a narcotest davano riscontro positivo.

In suo possesso anche due pistole scacciacani e una giocattolo a gas, riproducenti le fattezze di armi semiautomatiche. Nello stesso servizio i poliziotti hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nello specifico marjuana e hashish, un 58enne, residente nel bolognese e alloggiato in un hotel di Rimini.