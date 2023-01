Conoscere Rimini praticando sport con Elen Souza, movimento e cultura a braccetto

Attualità

Rimini

| 09:39 - 21 Gennaio 2023

Elen Souza e Francesca Del Bianco.

Alla scoperta di Rimini attraverso un percorso a piedi guidato da Elen Souza Personal Trainer, con l' aiuto di Francesca Del Bianco - Guida Turistica informazioni storico culturali di Rimini, all’interno di un anello di circa 7 km per Rimini. La prima edizione dell’evento “Praticando Sport puoi conoscere Rimini: dal mare alla città” si svolgerà domenica 22 Gennaio 2023 con ritrovo alle 9,15,(partenza alle 9,30) presso Igloo installato al Bagno 26 in spiaggia.

Si camminerà e si faranno esercizi per circa 90’, visitando all’esterno più di 10 monumenti di Rimini (dal Grand Hotel all’Arco d’Augusto) e attraverso delle “cuffie” si alterneranno informazioni sui monumenti di Rimini condotte da Francesca e esercizi aerobici di Elen. Il ritorno è previsto per 11,00/15 sempre al bagno tiki 26 a Rimini.



Sport e Cultura possono andare a braccetto?



"Certamente - tuona Giorgio Salvatori, uno degli organizzatori del “Festival sportivo culturale” - e per questo quella di domenica sarà solo la prima edizione, infatti seguiranno altre edizioni, più o meno 1 al mese, con temi specifici della Rimini medievale, Rimini Romana, Rimini Rinascimentale, Felliniana, e balneare".

Riuscire a fare sport, imparando delle pillole di approfondimento su Rimini, è di certo una bella scommessa. “Lo sport e’ cultura - sottolinea l’Assessore allo sport Moreno Maresi - e questo binomio viene declinato nel migliore dei modi dagli organizzatori dell’evento, che abbinano l’attività fisica all’aria aperta con la scoperta culturale della nostra città. Quindi anche grazie allo sport si possono scoprire le tante bellezze di Rimini“.



Insomma, mantenersi in forma e approfondire la conoscenza della nostra città. "Il progetto - continua Salvatori - è un format che si vuole proporre non solo ai riminesi, ma anche da Aprile per i turisti. Sempre di più Rimini, sostiene il collegamento dalla spiaggia alla città".

La partecipazione è limitata a 50 persone, ed è gratuita, si richiederà un breve rimborso spese per utilizzo dell’ impianto di amplificazione con cuffiette. A tutti partecipanti alla Camminata culturale, seguirà la possibilità di fare (la settimana successiva) una vera e propria “visita guidata” dove si prevede una visita non solo esterna ma anche interna dei monumenti di Rimini, ovviamente con le scarpe da ginnastica. Le date sono da definirsi.



Per isciversi ci si può collegare alla pagina Fb https://www.facebook.com/events/964869321585109/ O https://www.eventbrite.it/e/registrazione-lo-sport-incontra-la-cultura-praticando-sport-puoi-conoscere-rimini-517966580987o mandare un w’s up 348/0981594 . L’evento, ha il Patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini.