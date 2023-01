Nuovi avvistamenti di cinghiali a Verucchio

Attualità

Verucchio

| 07:29 - 21 Gennaio 2023

Gli avvistamenti di cinghiali a Verucchio si fanno sempre più frequenti. Ormai non passa giorno che qualche cittadino avverte la presenza di questi animali, ormai anche in branchi. Una presenza che sta diventando sempre più invadente, fastidiosa e pericolosa. Nei giorni scorsi, gli animali si sono spinti davanti alla fonte di via dei Martiri e nelle vie Viggiolo e dei Brocchi. Episodi che ripercorrono in pieno gli avvistamenti dello scorso novembre, quando ogni sera una famigliola di cinghiali si spingeva nel parcheggio vicino a piazza Malatesta. Una situazione che desta sempre maggiore preoccupazione e che necessita al più presto dell'adozione di misure idonee, atti a contenerli, sia nel numero che nella presenza nel centro abitato.