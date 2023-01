Nuova Marecchiese, incontro a Verucchio con l'architetto Preger

Attualità

Verucchio

| 19:33 - 20 Gennaio 2023

Un momento dell'incontro.



Nel percorso di approfondimenti e confronti ai vari livelli su una nuova viabilità per la Statale Marecchiese, si è tenuto ieri mattina (giovedì 19 gennaio), un incontro in municipio a Verucchio con l'architetto Edoardo Preger, incaricato dalla Provincia di Rimini di redigere uno studio di fattibilità propedeutico all’individuazione di soluzioni per snellire e mettere in sicurezza la circolazione. Presenti la sindaca Stefania Sabba, una rappresentanza della giunta, i capigruppo consiliari, i responsabili dell’Ufficio Tecnico, l'architetto Marco Zaoli e il professor Riccardo Santolini.



In un quadro generale corredato di analisi sui flussi di traffico, il team di esperti ha evidenziato le possibili soluzioni e le relative ricadute, raccogliendo istanze, suggerimenti e dubbi degli amministratori verucchiesi, che, si legge in una nota dell'amministrazione comunale, "si riservano ora ulteriori approfondimenti con gli altri sindaci del territorio della bassa valle e la cittadinanza".



“Si tratta di momenti molto utili per avere a disposizioni tutti gli strumenti con cui poter poi intraprendere un percorso ponderato soppesando non solo le esigenze, ma anche le criticità e le conseguenze per le singole realtà. Solo senza forzature di opportunità si potrà veramente mettere in campo un intervento concreto, rapido ed efficace per l’intera vallata”, commenta la sindaca Stefania Sabba.