Alta Valmarecchia sotto la neve, anche Novafeltria imbiancata

Attualità

Novafeltria

| 17:29 - 20 Gennaio 2023

Perticara sotto la neve PH BIANCHI.



Come anticipato nei giorni scorsi, la neve è arrivata in Alta Valmarecchia. Nel pomeriggio di oggi (venerdì 20 gennaio), intorno alle 17, hanno iniziato a imbiancarsi anche le vie e le strade di Novafeltria, che nella mattinata era stata solamente interessata da precipitazioni intermittenti acqua mista a neve. L'arrivo di aria più fredda ha fatto scendere la temperatura intorno allo zero e la neve ha iniziato ad attecchire. Situazione ovviamente ben diversa salendo di altitudine: a Perticara, frazione del comune di Novafeltria, si è accumulata una coltre nevosa di 7-8 cm. A Sant'Agata Feltria e Pennabilli temperatura inferiore allo zero e anche qui un accumulo di neve più consistente.



Foto 1-2-3 gallery Perticara PH BIANCHI



Foto 4 gallery Pennabilli PH PICCININI



Foto 5 gallery Novafeltria PH ALTARIMINI



