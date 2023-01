Calcio C, l'attaccante Elia Pietrelli per il Siena. Ancona: il centrocampista Basso e Berardi va via

Sport

Rimini

| 16:55 - 20 Gennaio 2023

Ancora movimenti di mercato nel girone B della serie C. Il Siena ha preso Elia Petrelli dal Genoa. E' un attaccante centrale classe 2001 di proprietà del Genoa, ha giocato la prima parte della stagione nella Triestina. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha militato anche nell'Ascoli, Reggina e Carrarese ed è stato costantemente in Nazionale, dall'Under 16 all'Under 20. Il giocatore ha già svolto le visite mediche ed è a disposizione di mister Guido Pagliuca. Vestirà la maglia numero 30.



L'Ancona esca in serie D. Arriva il centrocampista Gianmarco Basso, classe 1999, alto 1.83. Può ricoprire diversi ruoli in mediana. Cresciuto nel Finale, con cui ha esordito in D nella stagione 2016/17 (18 presenze), ha poi militato nella primavera della Virtus Entella e per tre stagioni ha vestito la maglia della Lavagnese (69 presenze, 5 gol). Lo scorso anno era alla Vibonese in C ed ha totalizzato 37 presenze tra i professionisti, mettendo a segno anche due reti. Il giocatore, ad ottobre, ha iniziato la stagione con la Sanremese (11 gettoni in Serie D). Basso ha scelto il numero 99, e sosterrà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Intanto L'Ancona ha risolto consensualmente il contratto con l’attaccante ex Rimini Filippo Berardi. Il club biancorosso augura a Berardi le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale.