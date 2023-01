Trent'anni di carriera, una vita in musica: Filippo Malatesta pubblica il nuovo singolo

Attualità

Rimini

| 14:57 - 20 Gennaio 2023

Filippo Malatesta.

Esce oggi 20 gennaio 2023 il nuovo singolo di Filippo Malatesta, intitolato Eri Tu. Si tratta del quarto singolo tratto dall'album Biutifullove, pubblicato alla fine del 2020 dall'etichetta riminese Yourvoice Records e realizzato durante il periodo di lockdown.

Intenso ed emozionante, "Eri tu" è un brano coerente con lo stile musicale che Filippo ha dimostrato durante gli ormai 30 anni di carriera . Uno stile che parte dalla grande musica degli anni 90, ma che ha saputo rinnovarsi sempre, pur mantenendo come caratteristica intramontabile, la scrittura di canzoni di alto livello cantautoriale.

"Eri tu" non fa eccezione! A questo brano non manca infatti la grinta e la profondità, una musica accattivante e un testo che con semplicità e forza racconta dei cambiamenti in cui possiamo essere coinvolti e da cui, a volte, possiamo essere travolti durante la nostra vita.

Una canzone matura, nei suoni e nei pensieri, arrangiata benissimo dallo stesso Filippo.





Filippo Malatesta, all'anagrafe Filippo Baschetti, è un cantautore originario di Verucchio (RN) in attività dal 1992. Questo è l'anno in cui incide il suo primo disco, "La figlia del re" e l'anno della sua prima apparizione televisiva nel programma Canzoniere dell'estate. Nel 1992 apre i concerti italiani del tour di Bob Dylan, mentre nel 1993 fa lo stesso nella data romana di Neil Young. Negli anni successivi è ospite fisso nel programma Roxy Bar di Red Ronnie e inizia un tour che toccherà club di tutta Italia. Nel 1994 incide il suo secondo album a San Francisco, "Malatesta" insieme a Corrado Rustici, produttore di Zucchero Fornaciari ed Elisa. Nel 1994 partecipa alla trasmissione "Un disco per l'estate" a Riccione.

Filippo Malatesta è stato proprietario di un locale a Verucchio, il Vincanto, nel quale si esibiva regolarmente, mentre oggi è proprietario del locale Il Kiosko.

Il 19 dicembre 2019, dopo 15 anni dal suo ultimo album "Giramondo", è uscito per l'etichetta Yourvoice Records il suo nuovo album "Sopra la polvere", contenente due brani inediti e nuovi riarrangiati dei suoi pezzi più famosi.



Nel dicembre 2020, è uscito BIUTIFULLOVE, nuovo album di inediti, che contiene proprio il brano in uscita oggi.