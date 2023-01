Basket C Silver, big match al Multieventi: EA Titano ospita Urbania

Sport

| 14:36 - 20 Gennaio 2023

Frattarelli in azione.

E' al giro di boa, il girone di C Silver che ospita l’EA Titano. Domani alle 18, nella consueta cornice del Multieventi Sport Domus, Macina e compagni affronteranno la prima gara del girone di ritorno. L’avversario è di quelli tostissimi, Urbania. All’andata finì con un successo dei marchigiani, con i biancazzurri ora a volersi rifare tra le mura amiche e a confermare quanto di buono fatto vedere fino a qui nell’andata.



“Una grande sfida – dice coach Rossini -. È chiaro che non si tratta di un dentro-fuori, ma rimane un bellissimo test per noi. Vogliamo far vedere di essere più competitivi rispetto all’andata. Sappiamo che ci troveremo di fronte una formazione attrezzata e ben allenata, ma noi ci siamo. Senza pressione ma con tanta voglia di giocare”



L’ultima di andata con Spoleto ha mostrato dei Titans tonici, non trovi?

“Buona gara a parte i primi minuti. Ottimo apporto da parte di tutti i ragazzi e bella tappa di avvicinamento a questo inizio di girone di ritorno. In questo momento ci sono Gamberini e Raschi acciaccati ma con Urbania ci saranno”



Qual è il tuo bilancio dell’andata?

“Sono contento del percorso intrapreso. Ci sono due sconfitte che lasciano un po’ l’amaro in bocca, ma c’è anche da dire che abbiamo comunque trovato alcune vittorie difficili e niente affatto scontate. Va bene così, ora confermiamoci”



Urbania è seconda con 24 punti (12-2), i Titans terzi con 20 (10-4). Come valuti gli avversari?

“Urbania è squadra fisicamente ben equipaggiata e che gioca bene. Diversi elementi possono essere a turno pericolosi e di certo si tratta di un gruppo che ha anche grande profondità. Di Coste è un lungo che per stazza e numeri sta dominando il campionato, poi c’è Joel Myers che all’andata ci fece male. Senza dimenticare Matteucci, Pentucci, Altieri e tutti gli altri. Noi dovremo giocare una buona partita e leggere quello che ci concederanno, ma passa tutto dalla difesa. Gran bella sfida”.