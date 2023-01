Taxisti, 'Rimini città insicura, specie di notte: troppo degrado'

Attualità

14:12 - 20 Gennaio 2023

Una città che di notte, specie nel periodo estivo, fa emergere "un buon livello di degrado e insicurezza". È quanto lamentano i taxisti di Rimini, come riferito dai consiglieri di opposizione Matteo Zoccarato (Lega) e Stefano Brunori (lista Gloria Lisi per Rimini), al termine di un incontro avuto con una loro rappresentanza, e in merito alla riunione della seconda commissione consiliare, che ha affrontato proprio le problematiche del settore.



Oltre al problema sicurezza, ci sono le criticità legate al traffico, in particolare, lamentano i taxisti, per la mancanza di una viabilità alternativa al ponte di Tiberio e per i problemi di viabilità di Marina Centro e Piazza Malatesta. Dubbi anche sul prolungamento del Metromare a Rimini Fiera: per alcuni taxisti, infatti, questa tratta "lavorerà solo in occasione delle fiere, senza snellire il traffico", con costi dunque superiore ai benefici.



"A dare una soluzione alle problematiche sollevate - commentano i due consiglieri - dovranno essere l'amministrazione comunale e la maggioranza", mentre l'opposizione, "dopo aver aperto il focus", si auspica che "vengano ascoltate le istanze presentate".