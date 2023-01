Calcio Eccellenza: doppietta di Scarponi, sorride il Tropical Coriano. Del Duca ko 2-0

Sport

Coriano

| 17:58 - 22 Gennaio 2023



Tropical Coriano - Del Duca Grama 2-0



TROPICAL CORIANO: Bianchini, Donati (32' st Marmo), Ceccarelli, Vagnarelli, Anastasi, Rossi, Ariyo (43' st Guidi), Enchisi, Carrer (32' st Perazzini), Scarponi, Protino (43' st Tamagnini). A disp. Leardini, Luvisi, Cecchini. All. Scardovi.

DEL DUCA: Zollo, Barbini, Borgini (19' st Strada), Buzi, Rea, Grieco, Venzi (24' st Marouane), Bravaccini, Ndiaye, Pregnolato, Gregori (32' st Simeoni). A disp. Farsoni, Maltoni, Tafa, Zacchi, Chineme. All. Pozzi.



ARBITRO: Mantelli di Bologna.

RETI: 42' pt rig. Scarponi, 14' st Scarponi

AMMONITI: Vagnarelli, Rea, Buzi, Marouane.



Le principali azioni della gara



PRIMO TEMPO



32' Colpo di testa di Dante Rossi ad incrociare sul palo lungo, su corner calciato da Scarponi da destra, palla alta di poco sulla traversa.

41' Scarponi sull'out di sinistra salta Barbini con una magia, il 2 ospite da dietro lo trattiene ingenuamente: rigore netto. Lo stesso Scarponi si presenta sul dischetto e porta in vantaggio i suoi.



SECONDO TEMPO



4' Gregori si guadagna un rigore, probabilmente generoso, per presunto fallo di mano di Donati. Dagli 11 metri Ndiaye si fa ipnotizzare da Bianchini.

14' Raddoppio Tropical: il 10 corianese riceve palla dentro l'area, sul margine destro, controllo e splendido destro ad incrociare che si insacca sotto la traversa, Zollo è battuto e non può nulla.

27' Pennellata di Vagnarelli sul secondo palo su calcio da fermo, Rossi spreca malamente al volo una ghiottissima occasione.

30' Cross del neo entrato Marouane da destra, testa di Ndiaye, palla alta di poco.