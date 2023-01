Fellini 103: buon compleanno Maestro. Il Ministero della Cultura omaggia il regista

Attualità

20 Gennaio 2023

Federico Fellini.

Rimini festeggia il 103° compleanno dell'uomo che più di tutti ha saputo rappresentarla in giro per il mondo. Simbolo di un'Italia che fu, il ministero della Cultura lo ha ricordato così, in un post, nel giorno dell'anniversario della nascita, avvenuta il 20 gennaio 1920 a Rimini.



"Oggi ricorre l'anniversario della nascita di una personalità unica della storia del #cinema mondiale: il maestro #FedericoFellini. Regista e sceneggiatore italiano tra i più influenti, in oltre 50 anni di attività ha ricevuto 5 premi #Oscar di cui uno alla carriera".