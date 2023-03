Calcio Seconda Categoria: Young Santarcangelo, tutto facile con il Real Riccione (3-0)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:47 - 12 Marzo 2023

Un undici dello Young Santarcangelo con la divisa away nera.



Tutto facile per lo Young Santarcangelo che dopo appena 9′ va in vantaggio. Semeraro pesca Giudetti tra le linee che, faccia a faccia con Favarelli, non può sbagliare. Fino allo scadere della prima frazione la partita si addormenta e non ci sono occasioni degne di nota né da un lato né dall’altro. In apertura di secondo tempo, al 47‘, Semeraro si libera bene sulla fascia e cerca di piazzarla trovando il palo interno. Al 73′, con una azione fotocopia della precedente, il numero 10 GialloBlù riesce a battere Favarelli e a firmare il 2-0. Allo scadere è nuovamente Semeraro a timbrare il cartellino piazzando il pallone nell’angolino basso.



TABELLINO



Fc Young Santarcangelo: 1 Gregori, 2 Depaoli (75′ Magnani), 3 Rocchi, 4 Tosi Brandi, 5 Grossi, 6 Chiussi (72′ Succi), 7 Nucci, 8 Azzurro (90′ Cipelletti), 9 Giudetti (75′ Dospinescu), 10 Semeraro, 11 Lombardi (54′ Zangoli). A disposizione:12 Antonelli, 13 Casali, 14 Siboni, 18 Zavattini N. Allenatore: Nicolini.

A.S.D. Real Riccione: 1 Favarelli, 2 Galesi, 3 Barretta, 4 Rodriguez (46′ Zambrano), 5 Saidi (85′ Garziano), 6 Cahuana, 7 Costanzo (46′ Kone), 8 Cardinale, 9 Dombrovskyi, 10 Santucci (75′ Beneducci), 11 Magnani. A disposizione: 13 Carillo, 15 Liotta, 18 Kangah, 19 Samb. Allenatore: Cardinale.



Arbitro: Pacioni sezione di Rimini

Reti: 9′ Giudetti, 73′ Semeraro, 90 Semeraro

Ammonizioni:18′ Lombardi, 22′ Cardinale, 27′ Rodriguez