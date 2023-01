Calcio Promozione Girone E: sorride il Verucchio, le altre riminesi ko

Sport

Rimini

| 17:58 - 22 Gennaio 2023

I risultati del girone E di Promozione.





Bakia - Bellaria Igea Marina 2-1 (13' st Lorenzini, 18' st Carrozzo, 47' st Galassi)



Forlimpopoli - Sant'Ermete 2-0 (17' st Mambelli, 24' st Chiarini)



Fratta Terme - Due Emme 0-1 (35' st Montesi R.)



Gambettola - Torconca RINVIATA PER NEVE



Granata - Misano 3-2 (3' st Mussoni, 25' st Nigro, 44' st Tombetti, 48' st Casotti, 50' st Brunetti)



Meldola - Cervia 0-3 (11' st Sow, 32' st Ferrani, 38' st Mancini)



Verucchio - Stella 2-0 (15' pt Genghini A., 20' st Indelicato)



Sampierana - Novafeltria RINVIATA PER NEVE



CLASSIFICA Sampierana* e Gambettola* 41, Novafeltria* 32, Forlimpopoli 29; Due Emme 28, Bakia Cesenatico 25, Fratta Terme e Verucchio 23, Stella 22, Cervia 20, Torconca* 19; Sant'Ermete 18, Granata 17; Misano 15, Meldola 11, Bellaria Igea Marina 10



* Una gara in meno