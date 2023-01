Sport

Cesena

| 17:53 - 20 Gennaio 2023

Un undici del Novafeltria.



Iniziano a essere rinviate le partite dei campionati dilettantistici a causa della neve che sta scendendo copiosa, da qualche ora, nell'entroterra. Per il campionato di Promozione, girone E, stop al big match tra la capolista Sampierana e il Novafeltria terzo in classifica. La nevicata che sta interessando San Piero in Bagno ha infatti reso impraticabile il terreno di gioco dello stadio comunale. La partita sarà disputata verosimilmente ai primi di febbraio.