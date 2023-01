Calcio Promozione: Verucchio - Stella

Sport

22 Gennaio 2023

Verucchio - Stella 2-0



VERUCCHIO: Starna, Celli, Genghini A., Genghini L., Renzi, Girometti, Sacco St., Sebastiani (30' st Guarino), Bullini (13' st Amati), Indelicato (35' st Sacco Si.), Sancisi (21' st Pavani). A disp. Cignini, Fabbri, Farotti, Muccioli, Semprini. All. Guerra.

STELLA: Gentili, Fabbri L., Pivi, Gattei, Garcia Rufer Az., Guidomei, Bonucci (38' st Tommassini), Palladino (11' st Pompili), Eusebi (11' st Torri), Garcia Rufer Au., Raschi (26' st Bedetti). A disp. Bascucci, Marconi S., Sammaritani, Piastra, Bellotti. All. Boldrini.



ARBITRO: Sarti di Rimini.

RETI: 16' Genghini A., 20' st Indelicato.

AMMONITI: Celli, Renzi, Sacco Si., Pavani, Guidomei, Fabbri, Bonucci.



VERUCCHIO Bella partita al comunale di Verucchio tra due squadre in ottima forma. Verucchio in vantaggio al 16': punizione di Luca Genghini per Indelicato che mette forte in mezzo, bella deviazione di Andrea Genghini che batte Gentili. Nella ripresa il Verucchio parte forte e raddoppia al 65': filtrante di Amati per Indelicato che salta due avversari e batte Gentili. La Stella regisce e al 70' impegna alla deviazione il portiere con una punizione di Azael Garcia Rufer. Nel finale due occasioni per Simone Sacco, sul primo tiro salva Gentili, la seconda conclusione in diagonale è a lato.