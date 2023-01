DIRETTA TESTUALE Calcio C Olbia - Rimini

Sport

Rimini

| 13:39 - 22 Gennaio 2023

Diretta testuale Olbia - Rimini.



Olbia - Rimini



OLBIA (3-4-1-2): Sposito - Brignani, Emerson, Bellodi - Arboleda, Incerti, Zanchetta, Travaglini - Ragatzu - Sueva, Nanni.

In panchina: Di Giorgio, Van Der Want, Gabrieli, Fabbri, Secci, Occhioni, Palesi, Sanna, Konig, Boganini, Babini, Contini.

All. Occhiuzzi.

RIMINI (4-3-2-1): Galeotti - Laverone, Pietrangeli, Panelli, Haveri - Delcarro, Tanasa, Tonelli - Rossetti Mattia, Santini - Vano.

In panchina: Zaccagno; Tofanari, Allievi, Gigli, Regini; Biondi, Pasa, Rossetti Matteo; Gabbianelli, Mencagli, Accursi.

All. Gaburro.



ARBITRO: Mirabella di Napoli.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Fischio d'inizio alle 14.30



Novità di formazione in casa Rimini. Gaburro rilancia infatti dal primo minuto Laverone e Vano. In difesa c'è Panelli con Pietrangeli, mentre a centrocampo Tanasa viene preferito a Pasa. Tonelli vince il ballottaggio con Matteo Rossetti. In attacco out Gabbianelli.



Olbia rimaneggiato senza Gelmi e Sperotto infortunati e gli squalificati Biancu e La Rosa. A centrocampo in mediana i due 2002 Zanchetta e Incerti. Anche Occhiuzzi cambia qualcosa: Arbeloa per Fabbri sulla fascia destra. In difesa rientra Bellodi con Travaglini spostato sull'out di sinistra. Sueva preferito a Contini: potrebbe essere dunque un 3-4-2-1.