Il mitico Volkswagen Bulli rivive nell'era elettrica e sarà in vetrina al Sigep Rimini

Attualità

Rimini

| 13:21 - 20 Gennaio 2023

Filippo Reggini con la ID. Buzz.





L’iconico e leggendario Bulli, capace di emozionare intere generazioni, consegna il testimone a ID. Buzz, il nuovo van dell'era elettrica che inaugura un nuovo capitolo nella storia del Brand Volkswagen.Sarà possibile ammirare questo veicolo affascinante e unico, nelle sue due versioni, People mover e Cargo, eletto Van of the Year 2023, nel weekend più ‘dolce’ dell’anno.



In occasione del Sigep, Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, infatti, il Gruppo Reggini ha siglato la sua partnership con Pascucci, storica azienda di caffè con la quale condivide valori positivi e una visione di futuro che trova sintesi nello spirito e nelle emozioni in chiave contemporanea e innovativa del nuovo ID. Buzz, 100% elettrico, dalla moderna tecnologia intelligente e tanta versatilità per fare spazio a qualsiasi esigenza di lavoro.



“ID. Buzz non è un remake, è un’icona del tutto nuova, mette insieme la storia di Volkswagen e il suo futuro: da icona Volkswagen a icona della nuova mobilità elettrica. – dice Filippo Reggini. – Ed è la sintesi delle molte anime del brand Volkswagen: unisce le Reti Volkswagen e Veicoli Commerciali, appartiene contemporaneamente alla ID. Family e alla Vanlife Family racchiudendo tutta la potenzialità emozionale e l'empatia del Brand.”



Il sodalizio con l’azienda Pascucci nasce nell’ambito del progetto Ambassador di Volkswagen, in questo caso, a interpretare i valori del Brand è una stimata azienda italiana con una storia di successo e una visione sostenibile di futuro.



“ID. Buzz Cargo non è solo un veicolo commerciale, ma l’idea stessa di un nuovo modo di ‘fare impresa’ che traduce il claim “Charge Your Brand” rappresentativo del modo di guardare al futuro dell’impresa secondo Volkswagen. – spiega Maria Reggini. – Al Salone di Rimini, ID. Buzz nella versione Cargo, ovvero veicolo per trasporto merci, ‘indosserà’ il Brand Pascucci, mentre nella versione People fungerà da navetta per gli ospiti dell’azienda, una delle più prestigiose del territorio con una storia famigliare che ha caratteristiche simili a quelle del Gruppo Reggini.”



Per chi vorrà testare la versatilità e il comfort di questi veicoli dal design distintivo e iconico, la connettività e l'infotainment di ultima generazione o volesse provare su strada ID. Buzz, Reggini organizza per sabato 28 e domenica 29 gennaio un porte aperte nella sede di San Marino.