Il freddo non ferma lo sport all'aria aperta a Rimini: tutti gli appuntamenti

Rimini sempre più palestra a cielo aperto 365 giorni all’anno. Sono tante anche in inverno le opportunità di praticare attività fisica da vivere da soli o in compagnia, a partire dal nuovo Parco del mare con tanto verde, isole fitness attrezzate, piste ciclabili e pedonali, alberi allenanti come il Wellness Tree, o il Rimini Beach Court, il coloratissimo playground di basket che coniuga sport e riqualificazione urbana.



Non mancano le iniziative per praticare sport all’aria aperta anche nei mesi invernali, come la camminata metabolica in spiaggia e al parco Marecchia i mercoledì e le domeniche di gennaio, il Nordic Walking il mercoledì e il sabato tra spiaggia e Parco del Mare, o le Corse cronometrate gratuite ogni sabato mattina al Parco Marecchia. Sulla spiaggia al Bagno 26 di Marina Centro c’è invece un vero e proprio villaggio del benessere, con spogliatoi, armadietti, toilette e docce calde e dove è possibile seguire allenamenti fitness. Poco lontano è possibile anche praticare il Padel, grazie alla presenza di 5 campi panoramici sempre aperti, anche in inverno, con orario continuato. Sempre sul Lungomare (vicino al porto) apertura giornaliera, anche serale dei 3 campi del Circolo Padel Rimini, dove, durante i mesi invernali, si può giocare invece al coperto.



Domenica 22 gennaio lo sport incontra la cultura con ‘Le 10 cose che pensavi di sapere su Rimini ma che forse non sai’, una iniziativa che prevede un percorso a piedi, guidato dalla personal trainer Elen Souza, all’interno di un anello di circa 7 km attraverso Rimini accompagnati da una guida turistica che contemporaneamente offre pillole di approfondimento sulla città con informazioni storico-culturali. Ritrovo al bagno 26 alle 9.15.



Per chi vuole cimentarsi nell’esperienza di fare il bagno al mare anche in inverno, il team di Fluxo, che in primavera/estate propone attività motoria outdoor con diversi livelli di intensità condotta da istruttori professionisti nelle location più suggestive di Rimini, durante i mesi invernali organizza Warm Inside, un percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare il bagno in mare, nei fine settimana fino ad aprile.



Ecco tutti i dettagli sulle attività:



fino ad aprile

Rimini Marina Centro, Bagno 26, Lungomare Tintori, 30/A

Walk & fitness on the beach

50 minuti di camminata sportiva o di allenamento funzionale guidati dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto anche in inverno per mantenersi in salute. Orari:

Camminata guidata il mercoledì ore 18.30/19.30 e la domenica ore 9.00/10.00

Allenamento funzionale, one to one o a piccoli gruppi, dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 18.30 su appuntamento.

Allenamento introduttivo alla corsa il sabato mattina dalle 9.00 alle 11.00.

A pagamento. Info e prenotazioni: 348 981594 info@elensouza.com



Domenica 22 gennaio è in programma

La 'Camminata alla scoperta delle 10 cose che potresti non sapere di Rimini', la camminata guidata da Elen Souza Personal trainer per le vie della città, insieme alla guida Francesca Del Bianco.

Il ritrovo è al Bagno 26 accanto all’Igloo alle ore 9.15 con rientro previsto per le ore 11.00. Si consiglia di indossare scarpe da camminata e giubbottino impermeabile.

La partecipazione è limitata a 50 persone, ed è gratuita, si richiederà un breve rimborso spese per utilizzo dell’impianto di amplificazione con cuffiette. A tutti partecipanti alla Camminata culturale, seguirà la possibilità di fare (la settimana successiva) una vera e propria “visita guidata” con accesso anche all’interno dei monumenti di Rimini, ovviamente sempre con le scarpe da ginnastica.



mercoledì e domenica fino a fine febbraio

Rimini, Bagno 55 e Parco Marecchia

Camminata metabolica

Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio fisico alla cura della mente. E soprattutto un’attività adatta a tutti, anche per chi non ha mai praticato sport, e a tutte le età.

L’appuntamento con la Camminata Metabolica continua anche in inverno nelle sessioni di allenamento sul Parco del Mare e al parco Marecchia con due appuntamenti settimanali:

al Bagno 55: mercoledì alle ore 18.30 e al Parco Marecchia: la domenica alle ore 9.30 (ritrovo almeno 10 minuti prima). A pagamento. Info e prenotazioni 345 8203064



ogni mercoledì e sabato

Bagno14 - Rimini Marina Centro

Nordic Walking a cura di 'La Pedivella'

Tra spiaggia e nuovo lungomare è possibile praticare settimanalmente la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini, che ci aiutano a muovere tutti i muscoli del corpo.

L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor tutti i mercoledì alle 15 e i sabati alle 9 e alle 15 con partenza dal Bagno 14. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. Attività a pagamento.



Una volta al mese da ottobre ad aprile

Rimini, spiaggia libera di Piazzale Boscovich

Warm Inside

Un percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare il bagno in mare, nei fine settimana fino ad aprile, per imparare a gestire il freddo, supererai i propri limiti e scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature. Per la partecipazione è obbligatorio presentare il certificato medico sportivo non agonistico.

Le prossime date: sabato 21 gennaio - domenica 12 febbraio - sabato 4 marzo - domenica 26 marzo - sabato 15 aprile. Le date possono subire variazioni in base alle condizioni meteo.



ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Corse cronometrate gratuite di 5 km aperte a tutti. L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo.

La partecipazione è gratuita. Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con caffè, bibite e snack.

Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio con partenza alle 9.00.