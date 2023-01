Rimini, al cinema Tiberio in prima visione 'La Ligne - La Linea invisibile'

Eventi

Rimini

| 11:32 - 20 Gennaio 2023

Una scena del film con Valeria Bruni Tedeschi.

Al Cinema Tiberio di Rimini da sabato 21 gennaio a mercoledì 25 gennaio (escluso lunedì 23 gennaio) è in programma, in prima visione, il film La Ligne – La Linea Invisibile di Ursula Meier, già regista degli apprezzati "Home – Casa dolce casa" (2008) e "Sister" (2012), con Stéphanie Blanchoud e Valeria Bruni Tedeschi: Margaret ha sulle spalle un'ingiunzione restrittiva di tre mesi per aver picchiato sua madre. Ma i 100 metri che ora la separano dalla sua casa non fanno che esacerbare il suo desiderio di avvicinarsi alla sua famiglia. Ursula Meier esplora in modo sottile un piccolo e tumultuoso perimetro di emozioni molto intense e contraddittorie in un film dominato da un cast femminile guidato dalla rivelazione Stéphanie Blanchoud.

Proiezioni sabato 21 gennaio ore 17 ed ore 21, domenica 22 gennaio ore 17, ore 19 ed ore 21, martedì 24 gennaio ore 21 (proiezione in versione originale francese con sottotitoli in italiano) e mercoledì 25 gennaio (ore 17 ed ore 21).