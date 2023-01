Visita a Coriano del nuovo Comandante del 7° reggimento Vega

Attualità

Coriano

| 11:27 - 20 Gennaio 2023

Colonnello Enrico Tamagnone e il Sindaco Gianluca Ugolini.

Il nuovo comandante del 7° reggimento aviazione dell'esercito "Vega", colonnello Enrico Tamagnone, è stato ricevuto ieri (giovedì 19 gennaio) in Municipio dal sindaco Gianluca Ugolini e dagli assessori Anna Pazzaglia e Roberto Bianchi. Nel corso del cordiale incontro il sindaco ha evidenziato le caratteristiche del territorio di Coriano, a partire dalla sua vocazione agricola e la volontà di mantenere con un rapporto di collaborazione e amicizia. Per il colonnello Tamagnone, proveniente dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) e insediatosi all'aeroporto militare "G. Vassura" di Miramare lo scorso novembre, si tratta di un ritorno in Romagna per aver vissuto in passato Trarivi tra Montescudo e Coriano. " E' stato un piacere – ha commentato il sindaco Gianluca Ugolini – ricevere e conoscere da vicino il nuovo comandante del 7° reggimento Vega dopo un primo incontro avvenuto con gli altri sindaci della provincia alla cerimonia del suo insediamento. Ritengo che la collaborazione con le istituzioni sia il primo passo per un reciproco lavoro di rispetto e amicizia per offrire i migliori servizi ai cittadini e al territorio. L'elevata professionalità e competenza degli uomini e delle donne dell'Aviazione dell'Esercito Vega rappresentano un contributo prezioso a vantaggio della sicurezza delle persone sia per interventi in ambito internazionale e nazionale che in ambito locale".