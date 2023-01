La Romagna si promuove a Madrid alla Fiera internazionale del Turismo

Turismo

Emilia Romagna

| 11:22 - 20 Gennaio 2023

Un momento della Fiera.

L'offerta culturale della Romagna si sta promuovendo in questi giorni nei mercati di lingua spagnola. Visit Romagna è, infatti, presente in questi giorni al "Fitur – Tourism Fair", fiera internazionale del turismo in corso a Madrid fino al 23 gennaio.



A rappresentare la Romagna è l'assessore al Turismo del Comune di Ravenna e membro del Cda di Visit Romagna, Giacomo Costantini, con un approfondimento sulla ricca proposta culturale del territorio e sul patrimonio monumentale e artistico della Romagna.



Il focus è soprattutto sulle "experience" e gli innovativi percorsi che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle città patrimonio UNESCO (Ferrara e Ravenna), delle città d'arte (Faenza, Forlì, Castrocaro, Predappio, Rimini, Cesena) e sulle proposte come "Il treno di Dante": un'esperienza di viaggio unica a bordo di un treno storico, che attraversa il cuore dell'Appennino Tosco-Romagnolo alla scoperta delle terre che Dante Alighieri visitò nel suo cammino tra Firenze e Ravenna.







Nel corso della prima giornata, 25 giornalisti di settore (tra cui 1 El Pais e "20 minutos") hanno preso parte, con interesse e curiosità, all'evento di presentazione delle tre Destinazione Turistiche della Regione.







Un momento di approfondimento dedicato ai 'tesori' della Romagna: lo splendore dell'arte bizantina, l'eredità romanica, il Rinascimento dei Ducati e delle Signorie e, ancora, il Manierismo e il Barocco fino alla fine dell'Ottocento, passando per il Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, il centro storico Patrimonio Unesco di Ferrara, il cuore romano di Rimini, la rete dei Conti Malatesta tra Rimini e Cesena.