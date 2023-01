Femminicidio a Bellaria, fissati i funerali di Oriana Brunelli

Attualità

San Mauro Pascoli

| 08:17 - 20 Gennaio 2023

Oriana Brunelli (Foto da Facebook).

Lunedì 23 gennaio si celeberaranno i funerali di Oriana Brunelli, la vittima del femminicidio di San Mauro Pascoli morta sabato scorso con tre colpi di pistola nel parcheggio dell’Istituto Giordano. La donna è stata uccisa dall’ex vigile urbano Vittorio Capuccini, 82 anni, che si è poi suicidato con la stessa arma. La cerimonia è in programma per le 15 nella chiesa parrocchiale di San Mauro. La messa funebre sarà celebrata dal parroco don Giampaolo Bernabini, poi la salma sarà portata nel cimitero di Bellaria. Il Comune di San Mauro osserverà il lutto cittadino per tutta la giornata.