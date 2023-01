Cronaca

08:01 - 20 Gennaio 2023

Furto notturno in un negozio di parrucchiera in via Misurata a Rimini. I ladri sono entrati forzando la porta d'ingresso, mandando in frantumi la vetrata e poi hanno rubato alcune decine di euro dal registratore di cassa. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se vi sia ammanco di altro materiale. Il danno complessivo è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i Carabinieri per furto aggravato.