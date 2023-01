Meteo: weekend di freddo e neve. Entroterra riminese, accumuli significativi a fine evento

Attualità

Rimini

| 17:43 - 19 Gennaio 2023

La nevicata del febbraio 2018 in Alta Valmarecchia ARCHIVIO.



Fine settimana perturbato, con nevicate nell'entroterra dove a fine evento gli accumuli potranno risultare significativi.



Forti venti da Nord-Est con raffiche di burrasca su mare, costa ed aree appenniniche; mare fino ad agitato con mareggiate.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Emissione del 19/01/2023 ore 17:30





L’area mediterranea continuerà ad essere interessata da una circolazione depressionaria che manterrà prevalenti condizioni di tempo perturbato, con nevicate che sul riminese potranno verificarsi fin sulle aree collinari e , localmente, a quote inferiori. Si prevede anche una sensibile intensificazione della ventilazione di Bora sulla costa e sul mare, che diverrà agitato con probabili mareggiate.



Venerdì 20 gennaio





Stato del cielo e precipitazioni: coperto con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio nella notte e in seguito prevalentemente deboli nel corso del giorno. La neve cadrà oltre i 300 metri nell’entroterra riminese, con fenomeni in possibile intensificazione nel corso della serata e quota neve in leggera flessione.





Temperature: minime in diminuzione, più sensibile nell’entroterra dove i valori saranno compresi tra -2 e 1 grado mentre risulteranno attorno a 2/3 gradi sulle aree pianeggianti e costiere. Massime in diminuzione, attorno a 0 / 3 gradi nell’entroterra e fino a 5 / 6 gradi sulle aree costiere.





Venti: inizialmente deboli-moderati da Nord-Ovest, in progressiva rotazione da Nord-Est nel corso del giorno con raffiche di forte intensità o di burrasca su mare, costa e aree appenniniche.





Mare: inizialmente mosso sotto costa e molto mosso al largo, con moto ondoso in ulteriore progressivo aumento tra pomeriggio e sera, fino a molto mosso sotto costa ed agitato al largo.





Attendibilità: media.











Sabato 21 gennaio





Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza coperto con deboli precipitazioni inizialmente sparse poi più diffuse tra pomeriggio e sera. Neve oltre i 500-600 metri al mattino poi possibile fin sui 300 metri nelle ore serali, con episodi di pioggia mista a neve fin sui fondovalle.





Temperature: minime in ulteriore lieve diminuzione, comprese tra -3 gradi e 1 grado nell’entroterra, dove potranno verificarsi gelate notturne e mattutine e in lieve aumento sulle aree costiere, attorno a 4 / 5 gradi. Massime in flessione nell’entroterra, comprese tra -2 e 2 gradi e pressoché stazionarie altrove, attorno a 5 / 6 gradi.





Venti: moderati-forti da Nord-Est con raffiche di burrasca su mare, costa e aree appenniniche.





Mare: inizialmente molto mosso sotto costa ed agitato al largo con moto ondoso in ulteriore aumento tra pomeriggio e sera fino a risultare agitato anche in prossimità della costa.





Attendibilità: media



Domenica 22 gennaio





Stato del cielo e precipitazioni: coperto con precipitazioni deboli-moderate e generalmente persistenti per l’intero arco della giornata, a carattere nevoso nell’entroterra oltre i 300-400 metri, con fenomeni che a tratti potranno risultare di forte intensità. Sulle aree pianeggianti e costiere possibili episodi di pioggia mista a neve o temporanee nevicate durante le precipitazioni di maggior intensità in particolare tra pomeriggio e sera.





Temperature: minime pressoché stazionarie, comprese tra -3 e 1 grado nell’entroterra e tra 3 e 5 gradi altrove. Massime comprese tra -2 e 1 grado nell’entroterra, tra 4 e 6 gradi altrove.





Venti: moderati-forti da Nord-Est con raffiche di burrasca su mare, costa e aree appenniniche, in parziale attenuazione e rotazione da Nord/Nord-Ovest nelle ore serali.





Mare: inizialmente agitato con moto ondoso in lenta e parziale attenuazione, fino a molto mosso nelle ore serali.