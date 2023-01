Prima gli ruba il portafoglio, poi gli svuota il bancomat: arrestata la ladra "prelevatrice"

Cronaca

19 Gennaio 2023



Ha rubato il portafoglio a un 72enne a Marina Centro di Rimini per poi

effettuare tre prelievi per un totale di 1500 euro. Spostatasi in un

altro sportello bancomat, è stata però bloccata dai Carabinieri. La

donna, una 42enne nomade di origine italiana, è finita in manette ieri

pomeriggio (mercoledì 18 gennaio) per furto e uso indebito di carte di

credito: processata per direttissima, è stata condannata a un anno e 4

mesi di reclusione e si trova ora ai domiciliari. Davanti al giudice ha

restituito 1000 euro, mentre la rimanente parte del bottino era stata

restituita, assieme alle due carte di credito, dopo l'arresto.



La vittima del furto è dunque un 72enne residente nell'entroterra

riminese, che si è accorto del furto del portafoglio, fermando

immediatamente una pattuglia dei Carabinieri che transitava per i

controlli del territorio. Sullo smartphone del derubato sono arrivate le

notifiche dei prelievi: i Carabinieri, con una veloce indagine, hanno

rintracciato la 42enne a uno secondo sportello bancomat. Stava cercando

di prelevare con la seconda carta di credito del 72enne, sbagliando però

il codice Pin; con la prima aveva effettuato, in un altro sportello, tre

prelievi per un totale di 1500 euro.