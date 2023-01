Furto alla Fiera poco prima del Sigep, ignoti ladri rubano la pavimentazione dello stand

Cronaca

Rimini

| 16:39 - 19 Gennaio 2023

I Carabinieri di Rimini stanno indagando su un furto compiuto nel

quartiere fieristico di Rimini, dove sono in corso gli allestimenti per

il Sigep. Ignoti malviventi sono entrati in azione martedì scorso (17

gennaio), portando via materiale per l'allestimento di uno stand. Si

tratta nello specifico della pavimentazione in legno, ancora da montare.

L'assenza del legale rappresentante della società vittima del furto,

un'azienda di Padova, ha fatto slittare la denuncia alla mattinata

successiva (18 gennaio). Le indagini della Compagnia dei Carabinieri di

Rimini, diretta dal Capitano Alan Trucchi, sono partite dalle immagini

delle telecamere di videosorveglianza.