Calcio RSM, Cosmos-Murata: D'Addario: 'Abbiamo alcune assenze, non sarà facile'

16:36 - 19 Gennaio 2023

Alessandro D'Addario.

La partita Cosmos - Murata aprirà le danze della prima giornata di ritorno del Campionato Sammarinese BKN301 2022/2023. I gialloverdi di Serravalle, secondi in classifica a -1 dalla capolista e campione in carica La Fiorita, affronteranno il Murata fanalino di coda venerdì alle ore 21.15, al campo sportivo “Ezio Conti” di Dogana (San Marino).



La Società Sportiva Cosmos, dopo il beffardo pareggio di domenica scorsa per 1-1 contro il Tre Fiori, vuole tornare subito a vincere per non interrompere la lunga striscia di risultati utili consecutivi, non perdere di vista La Fiorita e tenere distanti il Tre Penne, il Tre Fiori e la Virtus.



Qual è il tuo pensiero, invece, sulla vostra mancata vittoria nel big match della scorsa giornata di campionato contro il Tre Fiori?

"Penso che nel primo tempo, con le tante occasioni, avremmo dovuto essere in vantaggio non di una rete ma di due: forse questo è l’unico rammarico che abbiamo. È davvero un peccato aver preso gol al 90’ dopo non aver rischiato praticamente nulla per tutta la partita. Mi dispiace anche che ci sia stato negato un rigore nella ripresa. Purtroppo per noi, la partita contro il Tre Fiori è terminata 1-1. Ora dobbiamo pensare ad andare avanti e a ripartire subito forte nella prossima partita di campionato".



Questo venerdì sera tu e i tuoi compagni di squadra giocherete contro il Murata ultimo in classifica. All’andata l’avete battuto 4-1, riuscirete a ripetervi anche al ritorno?

"Questo venerdì sera ci aspetta una partita difficile come tutte le altre: non sarà facile riuscire a superare il Murata anche perché avremo diverse assenze. Dovremo, dunque, fare una grande prestazione per riuscire a portare a casa i tre punti e continuare il nostro cammino in campionato".